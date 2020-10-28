Кабінет Міністрів підготував законопроект про зміни до деяких законів, які стосуються літніх людей
Тепер їх повинні розглянути у Верховній Раді. Про це повідомили глава уряду Денис Шмигаль і народний депутат Олексій Гончаренко у своїх Telegram-каналах.
Згідно з документом, до переліку пільг для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, додали:
- першочергове безкоштовне забезпечення готовими лікарськими засобами, що відпускаються за рецептом лікаря,
- доставку по його укладенню готових ліків додому,
- звільнення від оплати житлово-комунальних (у будинках, які не мають постачання теплової енергії або індивідуальної системи опалення) в межах норм, встановлених законодавством,
- звільнення від сплати за користування домашнім телефоном (абонплата) згідно з нормами законодавства.
Проект передбачає, що особи передпенсійного та похилого віку при збереженні працездатності можуть звернутися до Державної служби зайнятості та мають право на надання соціальних послуг з пошуку роботи.
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За словами, прем'єра Шмигаля, орієнтовна вартість цієї програми складе понад 500 млн гривень.
Нагадаємо, за даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.
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