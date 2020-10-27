Украинцам объяснили, засчитывается обучение в высших учебных заведениях в трудовой стаж

В Пенсионном фонде Украины раскрыли информацию, которая интересует многих жителей нашей страны. Как оказалось, документально подтвержденное обучение на очной форме до 1 января 2004 года (вне зависимости от уровня аккредитации вуза) засчитывается в страховой стаж для получения пенсии.

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится, что страховой стаж - это период, когда человек относился к застрахованным и за который ежемесячно заплачены взносы в размере не менее минимального.

В ПФУ высчитывают страховой стаж с начала 2004 года, следуя информации, взятой из системы персонифицированного учета взносов. А до указанного года - на основании документов и порядкам, действовавших до вступления в силу указанного выше закона.

В пункте "д" ст. 56 Закона “О пенсионном обеспечении” отмечается, что в рабочий стаж идут годы обучения в средних специальных учебных заведениях, училищах, вузах, на курсах по повышению квалификации и подготовке персонала, в докторантуре и аспирантуре.

Чтобы подтвердить свое обучение, нужно предоставить дипломы, свидетельства, удостоверения, справки и прочие документы.

Напомним, чтобы начать получать пенсию в 60 лет, в 2021 году нужен будет обязательный страховой стаж - 28 лет (в текущем году - 27 лет). В 2028 - это требование составит уже 35 лет.

Отметим, что страховой стаж можно купить. В Украине "продается" до пяти лет стажа - чем больше "берете", тем больше скидка.

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