В декабре текущего года украинским пенсионерам должны пересчитать пенсии (минимальную и максимальную)

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на АиФ.

Кроме того, для пенсионеров повысятся доплаты за сверхстаж. Однако в ведомстве предупредили о том, что в некоторых случаях для того, чтобы пенсионер мог получить доплату, ему придется показать дополнительные документы.

В Фонде отметили, что в связи с пандемией китайского вируса, многие пенсионеры утратили возможность лично посещать чиновников для офорления документов, а в электронном виде не каждый способен это сделать.

Оказывается, принести документы за пенсионера могут родственники или их доверенные лица.

Для этого у доверенного лица должна быть доверенность, заверенная нотариусом. При наличии этого документа, родственники пенсионера имеют возможность либо же принести в Фонд все необходимые документы или обратиться лично с заявлением о назначении пенсии по возрасту.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде Украины раскрыли информацию, которая интересует многих жителей нашей страны. Как оказалось, документально подтвержденное обучение на очной форме до 1 января 2004 года (вне зависимости от уровня аккредитации вуза) засчитывается в страховой стаж для получения пенсии.

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится, что страховой стаж - это период, когда человек относился к застрахованным и за который ежемесячно заплачены взносы в размере не менее минимального.

В ПФУ высчитывают страховой стаж с начала 2004 года, следуя информации, взятой из системы персонифицированного учета взносов. А до указанного года - на основании документов и порядкам, действовавших до вступления в силу указанного выше закона.

Чтобы получить налоговую скидку, нужно предоставить доказательства того, что вы потратили деньги, сколько и когда.

Для начала важно помнить о таком моменте: получить налоговую скидку могут только те украинцы, которые официально получают заработную плату. ФЛП и предприниматели не могут воспользоваться этой услугой.



Налоговая скидка – это 18% от суммы, которую заплатили. К примеру, если за ипотечным кредитом уплачено 100 тысяч гривен, из которых 20 тысяч – это проценты, тогда считают 18% от 20 тысяч, и человек получает 3 600 гривен назад.

Напомним, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры

Как сообщала Politeka, что отправлять на пенсию украинцев будут по-новому: "Придется заплатить больше 30 тысяч гривен за..."

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