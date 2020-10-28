Відома скандинавська модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі за версією чоловіків, показала себе і Квітучі дні

На фото красуня позувала в топі і шортиках. Дівчина волосся залишила розпущеним, а образ доповнила свіжим мейкапом. Хільде вибралася на природу, де в різних ракурсах показала всі достоїнства фігури. На одному з кадрів Осланд показала і пружну п'яту точку, розвернувшись спиною до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Весняні дні", - підписала кадри Хільде.

Фанати за годину поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Цей пост безумовно заслуговує корони!", "Не знаю, чому вона кинула мене" ," найкраща красива жінка" ," ти сама приголомшлива дівчина в цьому додатку", " Давай народимо дитину !!!!", "Ви виглядали просто чудово" ," який прекрасний спосіб почати свій день. Виглядає як завжди шикарно, Хільді", "чудова краса і зачаровують види".

Повідомлялося, що популярна модель з яскравою норвезькою зовнішністю Хільде Осланд змогла вразити спекотними фото в білизні.

Дівчиною в рідній Норвегії захоплюються тисячі шанувальників, адже струнка блондинка не залишає нікого байдужими. При цьому модель вже прозвали скандинавським еталоном жінки.

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