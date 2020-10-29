Леся Нікітюк у коротких шортах показала, як розслабляється на свіжому повітрі

Популярна українська ведуча поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На новому фото Леся розслаблено позує на лавці в тіні пишного куща. Ведуча одягнена у все чорне: на ній короткий топік, міні-шорти із завищеною талією, накинута зверху сорочка і стильна капелюшок. Доповнюють образ масивні чорні черевики.

Леся безтурботно присіла на лавку, піднявши і злегка нахиливши зігнуту в коліні ногу. Вся її поза виглядає впевнено і невимушено.

Шанувальники ведучої тут же почали обговорювати її нову публікацію.

"Час норм, красуня", " Ну капець я не можу. ВИ БОГИНЯ!", "Королева!", "хороша чертовка!", "Сидіти розкарячившись дівчині - це прикольно? Хто вас виховував?", "Не заздріть, красива дівчинка) є що показати ось і показує!", "Такі ноги гріх не виставити. Лесіна одна нога аж в кімнаті у мене", "дуже йде цей стиль", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Леся опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в золотисто-бронзовому вбранні.

Божевільний виріз на грудях і не менш божевільний внизу, що доходить аж до трусиків, розбурхує фантазію. Більш того, блондинка підлила масла у вогонь, не надівши бюстгальтера і показавши пружні принади.

Леся в чорних панчохах, з яскравим макіяжем і ідеальною укладанням, розставила ніжки і хижо подивилася в камеру, вхопившись за локон.

Нагадавши, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».

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