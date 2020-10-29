Щоб приховати інформацію про себе, зірки мало говорять про особисте життя, не показують свій будинок і не говорять про сім'ю

Як виняток іноді знаменитості вирішують відкрити завісу таємниці і називають реальні цифри – скільки коштує їх концерт, як вони заробляли раніше і де жили.

Про нові будинки артисти говорять вкрай мало, проте все ж про розкішні особняки деяких артисток вже відомо в мережі. По істині королівський розмах будинків вражає фанатів, адже деякі знаменитості витрачають на особняки мільйони доларів.

Світлана Лобода придбала розкішний будинок відносно недавно.

"Коли заходиш сюди, бачиш величезний простір, високі стелі, велику люстру, яка мене спочатку лякала. Іноді, коли ми сідаємо розмовляти, Я дитину зрушую на інше місце», — розповіла Світлана одного разу.

Зовні особняк Лободи помпезний і досить великий. Ліпнина, мармур, колони - все це справляє враження, як видно на фото з Instagram співачки. При цьому обійшлася розкіш в не один мільйон рублів. У будинку артистки два поверхи, на другому розташована величезна особиста гардеробна, також в будинку дві дитячі, вітальня, поєднана з кухнею, і кілька спалень.

Тіна Кароль і її 10-річний син живуть у великому маєтку під Києвом, в селі Зазим'я. Будинок для своєї сім'ї придбав покійний чоловік співачки, Євген Огір, проте добудовувати і облаштовувати будинок довелося вже самій Тіні Кароль.

Одного разу в шоу з Катею Осадчою Тіна також показала, як живе з дитиною.

На великій території Тіна Кароль розмістила 3-поверховий котедж, лаунж-зону, спортзал. Але особлива гордість співачки-сад, город і розарій з 50 рожевих кущів. У побуті Тіна обожнює чистоту, колекціонує пам'ятні речі і не проти експериментувати з інтер'єром. Також зірка має свій маленький город, сама пересаджує квіти і готує просту їжу без помічників.

А ось Ані Лорак нещодавно змінила місце проживання. Саме в столицю Росії Ані Лорак переїхала з донькою Софією, коли у відносинах артистки з Муратом намітився розлад.

Варто відзначити, в Києві у Лорак є дві елітні квартири з пентхаусом, а під Москвою співачка купила собі Елітний особняк вартістю в три мільйони євро. Шанувальники в соціальній мережі Instagram постійно бачать зірку вбраної навіть вдома.

На деяких кадрах видно, який сучасний будинок у зірки, зроблений в світло-сірих тонах. Іноді в кадр потрапляє і простора вітальня зірки, оформлена в білому кольорі. Величезна вілла знаходиться в престижному селищі "Агаларов Естейт". Поруч з Лорак знаходяться будинки Дар'ї Донцової, Анастасії Волочкової.

Три роки тому Потап і Каменських купили особняк в одному з елітних селищ під Києвом. Будова суворої архітектури зведено з необробленої цегли в сіро-білому кольорі і виглядає досить монументально. У дворі артистів розмістився величезний відкритий басейн і галявина. На першому поверсі встановлені величезні панорамні вікна.

У будинку обладнано кілька ванних кімнат, в одній з них встановлена душова кабінка зі скляними перегородками і розкішна італійська сантехніка. Змішувачі в золоті ідеально поєднуються з елегантним мінімалізмом.

Не так давно співачка Софія Ротару також показала свій особняк за мільйон доларів. Будинок розташований в 20 кілометрах від Києва — в елітному передмісті Конча Заспі. Даний особняк коштує більше мільйона доларів.

На кадрах видно будинок незвичайної форми, оточений соснами. Його площа - 120 квадратних метрів.

Скандальна балерина Анастасія Волочкова живе в справжнісінькому палаці, яким шалено пишається. Він коштує близько двох мільйонів доларів, розміщений в елітному селищі Ніколо-Урюпіно всього в 13 км від МКАД.

Триповерховий особняк має площу цілих 850 квадратних метрів. Щорічно, вже з початку грудня балерина прикрашає житло сотнями прикрас з нагоди різних свят і розповідає, хто їй в цьому допомагає, а також як вона сама насолоджується російською лазнею, побудованої вод злодії поруч з літньою кухнею.

Нагадаємо, що Ані Лорак в обіймах молодого коханця розтанула від щастя:"Невже совість прокинулася".

Як повідомляла Politeka, Новий особняк Ані Лорак вражає розкішшю, з'явилися фото: "у сусідах Волочкова і...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова: "фі, як він вам не йде"