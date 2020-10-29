Щоб приховати інформацію про себе, зірки мало говорять про особисте життя, не показують свій будинок і не говорять про сім'ю
Як виняток іноді знаменитості вирішують відкрити завісу таємниці і називають реальні цифри – скільки коштує їх концерт, як вони заробляли раніше і де жили.
Про нові будинки артисти говорять вкрай мало, проте все ж про розкішні особняки деяких артисток вже відомо в мережі. По істині королівський розмах будинків вражає фанатів, адже деякі знаменитості витрачають на особняки мільйони доларів.
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Світлана Лобода придбала розкішний будинок відносно недавно.
"Коли заходиш сюди, бачиш величезний простір, високі стелі, велику люстру, яка мене спочатку лякала. Іноді, коли ми сідаємо розмовляти, Я дитину зрушую на інше місце», — розповіла Світлана одного разу.
Зовні особняк Лободи помпезний і досить великий. Ліпнина, мармур, колони - все це справляє враження, як видно на фото з Instagram співачки. При цьому обійшлася розкіш в не один мільйон рублів. У будинку артистки два поверхи, на другому розташована величезна особиста гардеробна, також в будинку дві дитячі, вітальня, поєднана з кухнею, і кілька спалень.
Тіна Кароль і її 10-річний син живуть у великому маєтку під Києвом, в селі Зазим'я. Будинок для своєї сім'ї придбав покійний чоловік співачки, Євген Огір, проте добудовувати і облаштовувати будинок довелося вже самій Тіні Кароль.
Одного разу в шоу з Катею Осадчою Тіна також показала, як живе з дитиною.
На великій території Тіна Кароль розмістила 3-поверховий котедж, лаунж-зону, спортзал. Але особлива гордість співачки-сад, город і розарій з 50 рожевих кущів. У побуті Тіна обожнює чистоту, колекціонує пам'ятні речі і не проти експериментувати з інтер'єром. Також зірка має свій маленький город, сама пересаджує квіти і готує просту їжу без помічників.
А ось Ані Лорак нещодавно змінила місце проживання. Саме в столицю Росії Ані Лорак переїхала з донькою Софією, коли у відносинах артистки з Муратом намітився розлад.
Варто відзначити, в Києві у Лорак є дві елітні квартири з пентхаусом, а під Москвою співачка купила собі Елітний особняк вартістю в три мільйони євро. Шанувальники в соціальній мережі Instagram постійно бачать зірку вбраної навіть вдома.
На деяких кадрах видно, який сучасний будинок у зірки, зроблений в світло-сірих тонах. Іноді в кадр потрапляє і простора вітальня зірки, оформлена в білому кольорі. Величезна вілла знаходиться в престижному селищі "Агаларов Естейт". Поруч з Лорак знаходяться будинки Дар'ї Донцової, Анастасії Волочкової.
Три роки тому Потап і Каменських купили особняк в одному з елітних селищ під Києвом. Будова суворої архітектури зведено з необробленої цегли в сіро-білому кольорі і виглядає досить монументально. У дворі артистів розмістився величезний відкритий басейн і галявина. На першому поверсі встановлені величезні панорамні вікна.
У будинку обладнано кілька ванних кімнат, в одній з них встановлена душова кабінка зі скляними перегородками і розкішна італійська сантехніка. Змішувачі в золоті ідеально поєднуються з елегантним мінімалізмом.
Не так давно співачка Софія Ротару також показала свій особняк за мільйон доларів. Будинок розташований в 20 кілометрах від Києва — в елітному передмісті Конча Заспі. Даний особняк коштує більше мільйона доларів.
На кадрах видно будинок незвичайної форми, оточений соснами. Його площа - 120 квадратних метрів.
Скандальна балерина Анастасія Волочкова живе в справжнісінькому палаці, яким шалено пишається. Він коштує близько двох мільйонів доларів, розміщений в елітному селищі Ніколо-Урюпіно всього в 13 км від МКАД.
Триповерховий особняк має площу цілих 850 квадратних метрів. Щорічно, вже з початку грудня балерина прикрашає житло сотнями прикрас з нагоди різних свят і розповідає, хто їй в цьому допомагає, а також як вона сама насолоджується російською лазнею, побудованої вод злодії поруч з літньою кухнею.
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