Чтобы скрыть информацию о себе, звезды мало говорят о личной жизни, не показывают свой дом и не говорят о семье
В виде исключения иногда знаменитости решают приоткрыть завесу тайны и называют реальные цифры – сколько стоит их концерт, как они зарабатывали раньше и где жили.
О новых домах артисты говорят крайне мало, однако все же о роскошных особняках некоторых артисток уже известно в сети. По истине королевский размах домов поражает фанатов, ведь некоторые знаменитости тратят на особняки миллионы долларов.
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Светлана Лобода приобрела роскошный дом относительно недавно.
«Когда заходишь сюда, видишь огромное пространство, высокие потолки, большую люстру, которая меня изначально пугала. Иногда, когда мы садимся разговаривать, я ребенка сдвигаю на другое место», — рассказала Светлана однажды.
Внешне особняк Лободы помпезный и довольно большой. Лепнина, мрамор, колонны - все это производит впечатление, как видно на фото из Инстаграм певицы. При этом обошлась роскошь в не один миллион рублей. В доме артистки два этажа, на втором расположена огромная личная гардеробная, также в доме две детские, гостиная, совмещенная с кухней, и несколько спален.
Тина Кароль и ее 10-летний сын живут в большом поместье под Киевом, в селе Зазимье. Дом для своей семьи приобрел покойный супруг певицы, Евгений Огир, однако достраивать и обустраивать дом пришлось уже самой Тине Кароль.
Однажды в шоу с Катей Осадчей Тина также показала, как живет с ребенком.
На большой территории Тина Кароль разместила 3-этажный коттедж, лаунж-зону, спортзал. Но особая гордость певицы - сад, огород и розарий с 50 розовых кустов. В быту Тина обожает чистоту, коллекционирует памятные вещи и не против экспериментировать с интерьером. Также звезда имеет свой маленький огород, сама пересаживает цветы и готовит простую еду без помощников.
А вот Ани Лорак недавно сменила место жительства. Именно в столицу России Ани Лорак переехала с дочкой Софией, когда в отношениях артистки с Муратом наметился разлад.
Стоит отметить, в Киеве у Лорак есть две элитные квартиры с пентхаусом, а под Москвой певица купила себе элитный особняк стоимостью в три миллиона евро. Поклонники в социальной сети Инстаграм постоянно видят звезду наряженной даже дома.
На некоторых кадрах видно, какой современный дом у звезды, сделанный в светло-серых тонах. Иногда в кадр попадает и просторная гостиная звезды, оформленная в белом цвете. Огромная вилла находится в престижном поселке “Агаларов Эстейт”. Рядом с Лорак находятся дома Дарьи Донцовой, Анастасии Волочковой.
Три года назад Потап и Каменских купили особняк в одном из элитных посёлков под Киевом. Строение строгой архитектуры возведено из необработанного кирпича в серо-белом цвете и смотрится довольно монументально. Во дворе артистов разместился огромный открытый бассейн и лужайка. На первом этаже установлены огромные панорамные окна.
В доме оборудовано несколько ванных комнат, в одной из них установлена душевая кабинка со стеклянными перегородками и роскошная итальянская сантехника. Смесители в золоте идеально сочетаются с элегантным минимализмом.
Не так давно певица София Ротару также показала свой особняк за миллион долларов. Дом расположен в 20 километрах от Киева — в элитном пригороде Конча Заспе. Данный особняк стоит больше миллиона долларов.
На кадрах видно дом необычной формы, окруженный соснами. Его площадь — 120 квадратных метров.
Скандальная балерина Анастасия Волочкова живет в самом настоящем дворце, которым безумно гордится. Он стоит около двух миллионов долларов, размещенный в элитном поселке Николо-Урюпино всего в 13 км от МКАД.
Трёхэтажный особняк имеет площадь целых 850 квадратных метров. Ежегодно, уже с начала декабря балерина украшает жилье сотнями украшений по случаю различных праздников и рассказывает, кто ей в этом помогает, а также как она сама наслаждается русской баней, построенной вод воре рядом с летней кухней.
Напомним, что Ани Лорак в объятиях молодого любовника растаяла от счастья: "Неужели совесть проснулась".
Как сообщала Politeka, новый особняк Ани Лорак поражает роскошью, появились фото: "В соседях Волочкова и...".
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