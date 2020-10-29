Чтобы скрыть информацию о себе, звезды мало говорят о личной жизни, не показывают свой дом и не говорят о семье

В виде исключения иногда знаменитости решают приоткрыть завесу тайны и называют реальные цифры – сколько стоит их концерт, как они зарабатывали раньше и где жили.

О новых домах артисты говорят крайне мало, однако все же о роскошных особняках некоторых артисток уже известно в сети. По истине королевский размах домов поражает фанатов, ведь некоторые знаменитости тратят на особняки миллионы долларов.

Светлана Лобода приобрела роскошный дом относительно недавно.

«Когда заходишь сюда, видишь огромное пространство, высокие потолки, большую люстру, которая меня изначально пугала. Иногда, когда мы садимся разговаривать, я ребенка сдвигаю на другое место», — рассказала Светлана однажды.

Внешне особняк Лободы помпезный и довольно большой. Лепнина, мрамор, колонны - все это производит впечатление, как видно на фото из Инстаграм певицы. При этом обошлась роскошь в не один миллион рублей. В доме артистки два этажа, на втором расположена огромная личная гардеробная, также в доме две детские, гостиная, совмещенная с кухней, и несколько спален.

Тина Кароль и ее 10-летний сын живут в большом поместье под Киевом, в селе Зазимье. Дом для своей семьи приобрел покойный супруг певицы, Евгений Огир, однако достраивать и обустраивать дом пришлось уже самой Тине Кароль.

Однажды в шоу с Катей Осадчей Тина также показала, как живет с ребенком.

На большой территории Тина Кароль разместила 3-этажный коттедж, лаунж-зону, спортзал. Но особая гордость певицы - сад, огород и розарий с 50 розовых кустов. В быту Тина обожает чистоту, коллекционирует памятные вещи и не против экспериментировать с интерьером. Также звезда имеет свой маленький огород, сама пересаживает цветы и готовит простую еду без помощников.

А вот Ани Лорак недавно сменила место жительства. Именно в столицу России Ани Лорак переехала с дочкой Софией, когда в отношениях артистки с Муратом наметился разлад.

Стоит отметить, в Киеве у Лорак есть две элитные квартиры с пентхаусом, а под Москвой певица купила себе элитный особняк стоимостью в три миллиона евро. Поклонники в социальной сети Инстаграм постоянно видят звезду наряженной даже дома.

На некоторых кадрах видно, какой современный дом у звезды, сделанный в светло-серых тонах. Иногда в кадр попадает и просторная гостиная звезды, оформленная в белом цвете. Огромная вилла находится в престижном поселке “Агаларов Эстейт”. Рядом с Лорак находятся дома Дарьи Донцовой, Анастасии Волочковой.

Три года назад Потап и Каменских купили особняк в одном из элитных посёлков под Киевом. Строение строгой архитектуры возведено из необработанного кирпича в серо-белом цвете и смотрится довольно монументально. Во дворе артистов разместился огромный открытый бассейн и лужайка. На первом этаже установлены огромные панорамные окна.

В доме оборудовано несколько ванных комнат, в одной из них установлена душевая кабинка со стеклянными перегородками и роскошная итальянская сантехника. Смесители в золоте идеально сочетаются с элегантным минимализмом.

Не так давно певица София Ротару также показала свой особняк за миллион долларов. Дом расположен в 20 километрах от Киева — в элитном пригороде Конча Заспе. Данный особняк стоит больше миллиона долларов.

На кадрах видно дом необычной формы, окруженный соснами. Его площадь — 120 квадратных метров.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова живет в самом настоящем дворце, которым безумно гордится. Он стоит около двух миллионов долларов, размещенный в элитном поселке Николо-Урюпино всего в 13 км от МКАД.

Трёхэтажный особняк имеет площадь целых 850 квадратных метров. Ежегодно, уже с начала декабря балерина украшает жилье сотнями украшений по случаю различных праздников и рассказывает, кто ей в этом помогает, а также как она сама наслаждается русской баней, построенной вод воре рядом с летней кухней.

Напомним, что Ани Лорак в объятиях молодого любовника растаяла от счастья: "Неужели совесть проснулась".

Как сообщала Politeka, новый особняк Ани Лорак поражает роскошью, появились фото: "В соседях Волочкова и...".

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