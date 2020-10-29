Джамала показала себе з новою зачіскою, чим сильно здивувала свою численну армію шанувальників

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Джамала позує в жовтому спортивному костюмі, показуючи з різних сторін свою нову зачіску.

Причому, по її щасливому обличчю можна здогадатися, що похід до перукаря доставив їй задоволення.

"Новий рік починається з нової зачіски!"–- підписала знімки знаменитість.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Jamala (@jamalajaaa) 28 Окт 2020 в 6:26 PDT

Фолловери оцінили новий образ відомої виконавиці, в основному їх відгуки були позитивними.

"Шикарно Джа! Тепер схожа на рокершу 😍 😍 😍 тобі дуже дуже йде ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ красиво Джамалі все пасує осінь стильно!👌 Нагадала чимось Анастасію Кожевнікову, в кліпі "моє серце зайнято" 🔥 💖 ааааа, як же ви зі своїм кучерявим волоссям будете справлятися з такою зачіскою? Дуже гарно😘 мені здається, раніше було ідеально... Яка красуня 🖤 з чубчиком краще Стиль 💣 🔥 👌 ідеально !!! Ваууууу! Стильно та дуже красиво 😍 Я вчора теж зробила гривку ,дивлюсь ваші сторіс і думаю йолкі вам би теж вона пішла ,і тут хоп і ви з чєлкою,магія🔮 Вам дуже йде 😍😍 клас !! Так крутооо!!! Мені дуже подобається😍 Вам йде🔥 Такої Джа ми ще не бачили💥", – пишуть фанати.

Раніше ми писали, що Джамала зовсім недавно народила другу дитину - співачка стала мамою ще одного чарівного синочка. Зараз артистка вже повернулася до роботи і щосили намагається встигати приділяти час при цьому і сім'ї і особливо малюкам.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама опублікувала зворушливі кадри в колі сім'ї. На фото можна побачити старшого сина співачки, дворічного Еміра-Рахмана, молодшого Селіма-Гірая і її чоловіка Сеїт-Бекіра.

Нагадаємо, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри:"Боже, які ви милі".

Як повідомляла Politeka, старша сестра-красуня Джамали вразила зовнішністю, рідкісні фото:"Як дві краплі води".

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