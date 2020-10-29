Джамала показала себя с новой прической, чем сильно удивила свою многочисленную армию поклонников

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм.

На кадрах Джамала позирует в желтом спортивном костюме, показывая с разных сторон свою новую прическу.

Причем, по ее счастливому лицу можно догадаться, что поход к парикмахеру доставил ей удовольствие.

"Новий рік починається з нової зачіски!", – подписала снимки знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Окт 2020 в 6:26 PDT

Фолловеры оценили новый образ известной исполнительницы, в основном их отзывы были положительными.

"Шикарно Джа! Теперь похожа на рокершу 😍😍😍 Тебе очень очень идёт ❤️❤️❤️ Красиво Джамалі все пасує Осень стильно!👌 Напомнила чём-то Анастасию Кожевникову, в клипе «Моё сердце занято» 🔥💖 Ааааа, как же вы со своим вьющимся волосом будете справляться с такой прической? Дуже гарно😘 Мне кажется, раньше было идеально... Какая красавица 🖤 С чёлкой краще Стиль 💣 🔥 👌 Идеально !!! Ваууууу! Стильно та дуже красиво 😍 Я вчора теж зробила гривку ,дивлюсь ваші сторіс і думаю йолкі вам би теж вона пішла ,і тут хоп і ви з чєлкою,магія🔮 Вам очень идёт 😍😍 класс !! Так крутооо!!! Мне очень нравится😍 Вам идет🔥 Такої Джа ми ще не бачили💥", – пишут фанаты.

Ранее мы писали, что Джамала совсем недавно родила второго ребенка - певица стала мамой еще одного очаровательного сыночка. Сейчас артистка уже вернулась к работе и изо всех сил старается успевать уделять время при этом и семье и особенно малышам.

На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала трогательные кадры в кругу семьи. На фото можно увидеть старшего сына певицы, двухлетнего Эмира-Рахмана, младшего Селима-Гирая и ее мужа Сеит-Бекира.

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".