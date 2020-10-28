Навесні майбутнього року очікується підвищення пенсій, однак це торкнеться не всіх

У березні десяти мільйонам пенсіонерів повинні будуть виплатити надбавки, проте суми підвищень або незначні, або зовсім не "світять" деяким.

Отже, хто залишиться без надбавки:

люди, які отримували мінімальну, або менше середньої зарплати;

пенсіонери, які вже отримали істотні надбавки до пенсій, в тому числі, включається і кошти за додатковий стаж;

пенсіонери зі спецпенсіями (наприклад, працювали в силових структурах).

Виплати не підвищуються, тому що, пенсії вираховують за формулою: середня зарплата за три минулі роки помножити на стаж в роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати та помножити на 1%, пише Главком.

Однак за формулою може виходити, що розмір пенсії буде менше мінімальної, але ж за законом пенсіонери повинні отримувати не менше 1712 грн.

Якщо за формулою пенсія становить 1400 грн, то її автоматично підвищують до 1712 грн. А надбавка на 11%, яку обіцяє виплатити влада, не набагато збільшить суму в 1400 гривень, адже вийде всього 1554 грн. В результаті такі пенсіонери отримуватимуть після осучаснення пенсій стільки ж, скільки і до нього.

Нагадаємо, міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що зараз на 13 мільйонів офіційно працюючих українців припадає 11,3 мільйона пенсіонерів, а в середньому кожен співробітник відраховує в ПФУ приблизно 1850 грн щомісяця.

При цьому цих грошей не вистачає для більш високих пенсій. В результаті відсутні кошти ПФУ отримує з держбюджету у вигляді дотацій.

Нагадавши, витрати на пенсії різко зростуть в 2021 році, в Кабміні озвучили цифри

Як повідомляла Politeka, що відправляти на пенсію українців будуть по-новому: "доведеться заплатити більше 30 тисяч гривень за..."

Також Politeka писала про термінове повідомлення ПФУ: що відбувається з грошима на пенсії українців і коли чекати виплат