Весной будущего года ожидается повышение пенсий, однако это коснется не всех

В марте десяти миллионам пенсионеров должны будут выплатить прибавки, однако суммы повышений либо незначительные, либо вовсе не "светят" некоторым.

Итак, кто останется без надбавки:

люди, которые получали минимальную, либо меньше средней зарплаты;

пенсионеры, которые уже получили существенные прибавки к пенсиям, в том числе, включается и средства за дополнительный стаж;

пенсионеры со спецпенсиями (например, работавшие в силовых структурах).

Выплаты не повышаются, потому что, пенсии высчитывают по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%, пишет Главком.

Однако по формуле может выходить, что размер пенсии будет меньше минимальной, а ведь по закону пенсионеры должны получать не меньше 1712 грн.

Если по формуле пенсия составляет 1400 грн, то ее автоматически повышают до 1712 грн. А прибавка на 11%, которую обещают выплатить власти, не намного увеличит сумму в 1400 гривен, ведь получится всего 1554 грн. В результате такие пенсионеры будут получать после осовременивания пенсий столько же, сколько и до него.

Напомним, министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что сейчас на 13 миллионов официально работающих украинцев приходится 11,3 миллиона пенсионеров, а в среднем каждый сотрудник отчисляет в ПФУ примерно 1850 грн ежемесячно.

При этом этих денег не хватает для более высоких пенсий. В результате недостающие средства ПФУ получает из госбюджета в виде дотаций.

Напомним, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры

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