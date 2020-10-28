Відома модель Олена Омович, яку також знають як "українську Кардашьян", показала себе в пікантному образі

На фотографіях, які красуня виклала в соцмережу, Олена з усіх боків демонструє свою бездоганну фігуру, пише Politeka з посиланням на Instagram моделі.

На дівчині - жовтий спортивний костюм і білосніжний ліфчик, на ногах у моделі – білі кросівки. Звертають на себе увагу неосяжні груди моделі, лише трохи прикриті білим ліфчиком, а також татуювання на її тілі.

"Обожнюю фото з паркінгу😅", - підписала кадри Омович.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Alena Omovych (@alena_omovych) 28 Окт 2020 в 5:30 PDT

Фолловери викупали красуню в заслужених компліментах.

"😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Немає різниці яке фото, ти на всіх виглядаєш відмінно. Оленка ця фотка саме те ❤️❤️❤️ти Космос 🚀 Який жах, подушка безпеки 🤣🤣 Ти гаряча як казан з пловом на багатті то за груди бомба ", – написали вони.

Раніше Олена Омович засвітила свої пишні форми в дзеркалі, вразивши сміливим фото.

Омович вирішила сфотографувати себе на телефон в невеликому настільному дзеркалі. При цьому модель виявилася оголеною. У дзеркалі видно її пишні груди, яку Омович не так давно збільшила до шостого розміру. Свій відвертий образ модель доповнила яскравим макіяжем з червоною губною помадою.

Також українська Кардашьян показала себе в незвичайному образі. На фото красуня була в шортиках і піджаку, який залишила розстебнутим. Дівчина доповнила образ стильними чобітьми, а сама сиділа в кріслі. Як можна помітити, Омович не одягла білизну, тому хвалилася пишним бюстом, який визирав з-під вбрання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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