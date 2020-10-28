Известная модель Алена Омович, которую также знают как "украинскую Кардашьян", показала себя в пикантном образе

На фотографиях, которые красотка выложила в соцсеть, Алена со всех сторон демонстрирует свою безупречную фигуру, пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм модели.

На девушке – желтый спортивный костюм и белоснежный лифчик, на ногах у модели – белые кроссовки. Обращает на себя внимание необъятная грудь модели, лишь немного прикрытая белым лифчиком, а также татуировки на ее теле.

"Обожаю фото с паркинга😅", – подписала кадры Омович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Omovych (@alena_omovych) 28 Окт 2020 в 5:30 PDT

Фолловеры искупали красавицу в заслуженных комплиментах.

"😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Нет разницы какое фото, ты на всех выглядишь отлично. Аленка эта фотка самое то ❤️❤️❤️ты Космос 🚀 Какой ужас, подушка безопасности 🤣🤣 Ты горячая как казан с пловом на костре то за груди бомба ", – написали они.

Ранее Алена Омович засветила свои пышные формы в зеркале, впечатлив смелым фото.

Омович решила сфотографировать себя на телефон в небольшом настольном зеркале. При этом модель оказалась обнаженной. В зеркале видна ее пышная грудь, которую Омович не так давно увеличила до шестого размера. Свой откровенный образ модель дополнила ярким макияжем с красной губной помадой.

Также украинская Кардашьян показала себя в необычном образе. На фото красотка была в шортиках и пиджаке, который оставила расстегнутым. Девушка дополнила образ стильными сапогами, а сама сидела в кресле. Как можно заметить, Омович не надела белье, поэтому хвасталась пышным бюстом, который выглядывал из-под наряда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Напомним, украинская Кардашьян выпятила достоинства в тугом наряде без белья

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