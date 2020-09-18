На тлі вагітної "подружки" Тарзана, що з'явилася нещодавно, в мережі згадали про бажання Наташі Корольової завести другу дитину

47-річна співачка, яка вже майже 20 років заміжня за стриптизером Тарзаном (Сергій Глушко - справжнє ім'я артиста, - ред.), розговорилася в одному з інтерв'ю, пише "СтарХит".

Так, Наташа згадала про, напевно, найважчий період в житті - викидень. Коли артистка завагітніла вдруге, вибухнув гучний скандал: її інтимні знімки разом з чоловіком просочилися в ЗМІ. Через сильні хвилювання Корольова потрапила до лікарні. На жаль, малюка не вдалося зберегти.

«На цьому тлі у мене стався викидень. Було вже серцебиття у дитини. Був уже пристойний термін. Я довго не могла і не хотіла про це говорити», — згадує Наташа.

Згодом зірка повернулася до колишнього життя. За її словами, їй допомогли медитації, музика і підтримка близьких людей.

"Не так давно я знову заїкнулася. "Слухайте, пацани, може, нам сурогатну маму залучити, поки є, що взяти у мене». Архип (18 - річний син Наташі, - ред.) відразу сказав: «Не треба, я не хочу». Хоча він у свій час дуже хотів. А Серьога сказав: "Не знаю". Здається, треба онуків чекати", - поділилася Наташа.

Нагадаємо, в мережі не вщухає скандал навколо сімейної ідилії Корольової та Тарзана, що останнім часом похитнулася. Справа в тому, що з'явилася 23-річна актриса Анастасія Шульженко, яка заявила, що чекає дитину від Сергія. Дівчина звернулася до адвоката.

Тарзан під вагою незаперечних доказів вже було опублікував у себе в Instagram зізнання в зраді, як потім його раптово видалив. Зокрема, в своєму відеозверненні артист поскаржився, що, мовляв, був "одурений якимись речовинами", а також звинуватив актрису у великій крадіжці.

Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".

Як повідомляла Politeka, покаявся в зрадах Наташі Корольової Тарзан зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka писала, що зневірена Королева після скандалу зі зрадою Тарзана налякала фото під водою: "таке не прощають!".