Архипу Глушко довго не розповідали, що його батько Тарзан зраджує Наташі Корольовій

Відверте зізнання зробила сама співачка в інтерв'ю Ксенії Собчак.

За словами зірки, вони з Тарзаном довгий час приховували від сина Архипа, що батько "ходить наліво".

Зіркові батьки намагалися берегти Архипа від поганих звісток в надії, що він про це і зовсім не дізнається.

Але відверта розмова зі спадкоємцем все ж відбулася, і ініціювала його сама Наташа Корольова.

"У Архипа зараз такий вік. Він багато зустрічається з дівчатами. Я йому сказала - ти кого попало-то вже не тягни в хату. Він не ставив питання. Єдине, що він мені сказав: "Мам, а що ви паритеся? Дурниця все це, розслабтеся. Як ви постаріли! 10 років тому Ви б навіть уваги на це не звернули"», — розповіла Корольова в інтерв'ю Собчак.

Зірка також усвідомила, що цю ситуацію з Сергієм Глушко вони зможуть вирішити, оскільки Архип не засуджує свого батька.

"Його легкість в цьому знизила градус ситуації. Він мені сказав: "Слухай, ти ж знаєш, що правда — одна. Ми цю правду своєю сім'єю знаємо. Далі переконувати когось сенсу немає»", — додала вона в спілкуванні з телеведучою.

Раніше ми розповідали, що Тарзан зрадив Наташі Корольовій з молодою Анастасією Шульженко.

Через якийсь час Сергій Глушко записав відеозвернення, в якому визнав, що зрадив своїй дружині Наташі Корольовій з двома дівчатами.

Він заявив, що ці дівчата нібито ним скористалися і після події вкрали з їхнього житла дорогоцінні речі. Тарзан також пригрозив їм кримінальною відповідальністю за цей інцидент.

Нагадаємо, що Тарзан загримів у реанімацію після одкровень про зради Корольовій

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