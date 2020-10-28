Як раніше вже не буде

Соціальна сфера переходить у цифрову площину

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Рішення прийнято в середу, 28 жовтня, під час чергового засідання уряду, передає "РБК-Україна".

За словами голови Кабміну Дениса Шмигаля, для громадян "це означатиме спрощення процедур отримання допомоги та прозорість виплат". Крім того, нова система дасть можливість знати, кому саме призначаються різні види соціальної допомоги.

"Ми, нарешті, повністю відійдемо від багатогодинних черг, бюрократії і тонн паперових документів. На порталі "Дія" буде створена єдина система соціальної сфери, щоб громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою", - сказав він.

У пояснювальній записці до проекту вказані причини необхідності реалізації цієї стратегії. Зокрема, відсутність єдиного інформаційного простору та обліку одержувачів, системи контролю за цільовим використанням коштів, а також наявність надмірного бюрократичного апарату та невиправдані витрати на утримання закладів соціального захисту.

Раніше ми повідомляли, стало відомо, як саме українців перевірятимуть перед наданням соцдопомоги від держави.

Так, з 1 січня 2021 року перевірятимуть кожного українця, який звернеться за отриманням соцдопомоги. Претенденту доведеться пройти попередню перевірку. Дані про кожного прохача допомоги звірять з аналізом різних баз і реєстрів.

"Коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збір, обробку та використання своїх персональних даних. Проблема може виникнути тільки в тому випадку, якщо сама платформа, в якій акумулюється інформація, недостатньо захищена. При цьому сама перевірка, безумовно, відповідає і духу закону, а також елементарній логіці", - прокоментував юрист Олександр Плахотнюк.

Нагадаємо, що порядок отримання субсидій змінився, хто може втратити допомогу: "прийнято рішення..."

Як повідомляла Politeka про оформлення субсидій в опалювальному сезоні: як отримати пільгу і хто ризикує втратити гроші

Також Politeka писала, що держава поверне гроші: хто з українців і на яких умовах має право на компенсацію за житло і лікування