Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, підкорила новим образом
Зірка вирішила здивувати фанатів і з'явилася не тільки в гарячому, але і оновленому образі, пише Politeka.net. Модель зовсім недавно стала активніше вести сторінку в Instagram.
Цього разу Ебі розмістила гаряче фото, на якому вона постала в білосніжній перуці з довгим волоссям.
"Гарненька" Ретчфорд постала в білому купальнику з великими вирізами з боків, з яких мало не вивалювався бюст. При цьому купальник був - бікіні, і оголював пружні сідниці Ебі.
Вона повернулася до фотографа спиною, щоб той краще продемонстрував її апетитні види. Тим більше вона приспустила прозорий халатик з пір'ям, зробивши кадр спекотніше.
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Завершили образ стильні дзеркальні окуляри. Красуня відкрила губи, і здавалося, дивилася прямо в об'єктив.
Фото не зібрало багато коментарів у відкритому доступі, можливо, красуню засипали компліментами в особистому листуванні.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд зробила добірку своїх архівних знімків, на яких вона демонструє всю свою красу крупним планом.
Зірка показала бюст в купальниках і мереживних нарядах.
Зокрема, на першому фото модель постала в червоному ліфчику зі срібними "цятками". Красиві груди ледь не вилазили з білизни.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд з'явилася у чорній відвертій білизні з пікантними вирізами. Ліфчик відмінно підкреслив пишний бюст знаменитості. При цьому настільки відвертий наряд мав пряжки, в яких затягувалася смужка тканини і таким чином груди ще більше здавлювалися.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"