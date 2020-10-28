Зірки "Кварталу 95" Євген Кошовий і Олександр Пікалов приголомшили несподіваним виглядом

Фотографія з'явилася на офіційній сторінці студії»Квартал 95 " в Instagram, передає Politeka.

"Йоу, друзі! Всім крутого настрою. Заряджайтеся позитивом і заряджати інших!» - сказано в підписі до знімка.

Кошовий зображений у футболці з принтом, синій куртці і з масивними ланцюгами на шиї. Він притискає до себе Пікалова, який пригнічено дивиться на руку колеги.

Знімок активно коментують в мережі.

"Лисий, з тобою зрозуміло ти авторитетний мужик у нас, а хто це поруч з тобою каламутний мужичок?", "Кошовий на Пафосі», «майже Потап», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євген Кошовий неприємно здивував змінами зовнішності.

Користувачі мережі звернули увагу, що артист поправився. При цьому хтось тут же став вимагати, що актор негайно схуд, а інші вирішили, що справа у віці.

"Дружині потрібно сісти на дієту сувору. Надто як для артиста повний", "Люди це вік вже, а повніють вони не від котлет, а від років. Не хлопчики вже, а чоловіки", - писали в коментарях.

Нагадавши, екзотична красуня з " Квартал 95 "блиснула" шоколадним «"бюстом без ліфчика:"Амазонка".

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