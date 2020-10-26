Артисты иногда поражают самыми замысловатыми прическами и стрижками, а есть и те, кому достаточно просто побриться на лысо

Эти «крепкие орешки» известны тем, что никогда не меняют прическу, а также свой образ в целом. Извечная лысина для них является своеобразной фишкой, однако, фанатам всегда было интересно, как бы выглядели их любимые звезды с копной волос. Представляем вашему вниманию топ фото звезд до облысения и после.

Известный юморист Евгений Кошевой в свое время пожертвовал волосами ради команды.

«Мы с ребятами за одну ночь решили, что меня нужно побрить, — нашли парикмахерскую, машинкой там все сбрили, а потом еще в две руки парни одноразовыми станками меня добривали, а я, извини за подробности, в туалете сидел, на унитазе закрытом. Очень много этих станков бритвенных, одноразовых, было, но в итоге что-то получилось», - однажды рассказал Кошевой, раскрыв свой секрет образа.

А вот украинский певец и продюсер Алексей Потапенко считает, что его имидж лучше всего подходит к условиям карантина. Не так давно ролик с музыкантом появился на странице Министерства здравоохранения, в то время как общественность призывали воздерживаться от большого скопления людей.

«Лишние волосы на голове собирают слишком много бактерий, а для барбершопов сейчас не время. Продумай свой карантинный имидж, как я», — посоветовал певец. Отметим, с молодого возраста Потап не меняет прическу, постоянно сбривая волосы.

Актер, художественный руководитель «Дизель Студио» и звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов не так давно признался, что не собирается уходить со сцены ради похода в политику. Выстроенный образ артиста сделал его узнаваемым и одним из самых популярных комиков в стране. Мужчина при этом имидж менять и не думает, лишь изредка отращивая бороду.

К своей голой голове Вин Дизель относится вполне нормально. Однажды мужчина сам рассказал, что рано начал лысеть и поэтому стал бриться.

"Все мы рано или поздно потеряем волосы. Так лучше сделать лысину частью образа сразу, чтобы потом не пытаться её скрыть", – рассказывал однажды артист во время интервью.

Лысина – удел избранных, считает легендарный «крепкий орешек» Брюс Уиллис. Еще в тридцать лет мужчина понял, что начал быстро лысеть, он едва не в пал в депрессию по этому поводу. С горя Уиллис даже уехал в швейцарскую клинику, где за большие деньги ему сделали операцию. Пересадили волосы с затылка на темечко, но они так и не захотели приживаться. После Брюс принял свою судьбу и даже открыл новую моду. Легендарные образы актеры копируют до сих пор.

А вот фанаты популярного хореографа Влада Ямы долгие годы жаждали увидеть мужчину с волосами. Как известно, он выбрал себе такой образ, а потому всегда сверкал лысиной перед поклонниками. Во время карантина Яма даже сделал неожиданные снимки на карантине. Мужчина решил просто отрастить волосы (неожиданно) и похвастался кадрами в сети, также недавно Яма показал, как выглядел в детстве, чем поверг фанатов в шок. Некоторые даже спросили у звезды "Лысина - это диагноз или стрижка?".

Напомним, Влад Яма с обнаженным торсом ошеломил страстью с красоткой-женой: «Ну, вообще огонь».

Как сообщала Politeka, мускулистый Влад Яма из «Танців з зірками» изумил знойным видом после тренировки: "Красавчик и трудяга".

Также Politeka писала, что скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".