Жена Евгения Кошевого из «Квартал 95» показала, как проводит выходной с семьей

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Ксения Кошевая опубликовала видео, на котором показала воскресную поездку в лес за грибами. Судя по видео, Ксения и Евгений вместе с детьми отправились за грибами вместе с семейством Ткачей. На фото можно увидеть жену Юрия Ткача Викторию.

На одном из видео Ксения засняла Евгения, который, похоже, немного устал от грибной охоты. Он стоял с корзинами и выглядел расстроенным.

«Ну что ты грибник?», - спросила жена, подходя к Кошевому.

«Я есть хочу», - ответил он.

«Не, не, не, еще рано», - заявила жена, игнорируя возгласы Кошевого, - «Еще посмотри, как мало собрали. Надо еще», - строго добавила Ксения.

«Ну пожалуйста, я есть хочу», - стал клянчить Кошевой, изобразив страдальческое лицо.

Стоит отметить, что семейство юмористов собрало приличный улов грибов. На видео видно, как образцовые отцы учат своих детей правильно срезать грибы.

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