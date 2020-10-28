Молода модель Дар'я Хлистун, яка зустрічається з героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, приміряла розкішні вінчальні сукні

Як передає Politeka.net, пост з фото Хлистун показала у себе в Instagram. Це виявилася зйомка для брендових весільних суконь, в якій взяла участь модель. Дарина позувала в абсолютно різних моделях: від пишних суконь зі шлейфом до мінімалістичних простих нарядів. Варто відзначити, що виглядала Хлистун чудово. На одному зі знімків вона також приміряла фату.

"Будьте готові до вибуху краси. Виберіть свою улюблену сукню", - підписали пост автори аккаунта.

У коментарях стали розхвалювати Дарину, а також весільні вбрання.

"Красива", "ідеальна принцеса", "Вау. Ці сукні наводять на думку про заміжжя, хоча нареченого я ще не знайшла", «Ніііі! Не можу вибрати фаворита, це неможливо!", "Приголомшливі сукні", "гарне плаття!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дарина Хлистун похвалилася стрункою фігурою. Красуня позувала в блискучому топі, який більше нагадував ліфчик, і короткій спідниці. Пози моделі виглядали вражаюче.

Широко відомою в Україні Дашу зробив роман з Михайлюком, хоча на даний момент дівчина дуже відома і затребувана в модельному світі. Її кар'єра стартувала в 2016 році, але вона вже встигла взяти участь в показах Dolce & Gabbana, Marc Jacobs і Chanel.

Нагадаємо, що Дарина Хлистун в прозорій сукні зачарувала глибоким декольте: крихітка на мільйон.

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