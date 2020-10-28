Молодая модель Дарья Хлистун, которая встречается с героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, примеряла роскошные подвенечные платья

Как передает Politeka.net, пост с фото Хлистун показала у себя в Инстаграм. Это оказалась съемка для брендовых свадебных платьев, в которой приняла участие модель. Дарья позировала в абсолютно разных моделях: от пышных платьев со шлейфом до минималистичных простых нарядов. Стоит отметить, что выглядела Хлистун превосходно. На одном из снимков она также примеряла фату.

«Будьте готовы ко взрыву красоты. Выберите свое любимое платье», - подписали пост авторы аккаунта.

В комментариях стали расхваливать Дарью, а также свадебные наряды.

«Красивая», «Идеальная принцесса», «Вау. Эти платья наводят на мысль о замужестве, хотя жениха я еще не нашла», «Нееет! Не могу выбрать фаворита, это невозможно!», «Потрясающие платья», «Красивое платье!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дарья Хлистун похвасталась стройной фигурой. Красотка позировала в блестящем топе, который больше напоминал лифчик, и короткой юбке. Позы модели выглядели впечатляюще.

Широко известной в Украине Дашу сделал роман с Михайлюком, хотя на данный момент девушка очень известна и востребована в модельном мире. Ее карьера стартовала в 2016 году, но она уже успела принять участие в показах Dolce & Gabbana, Marc Jacobs и Chanel.

Напомним, что Дарья Хлистун в прозрачном платье очаровала глубоким декольте: малышка на миллион.

Как сообщала Politeka, Дарья Хлистун потрясла видом в черном белье: "Держит в напряжении".

Также Politeka писала, что Дарья Хлистун показала раздетого красавца в своей спальне: "Да, мы уже...".