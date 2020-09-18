Молода модель Дарина Хлистун, яка зустрічається з головним героєм шоу "Холостяк-10" Максом Михайлюком, захопила розкішним видом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в неймовірно красивій сукні. Хлистун вибрала біле прозоре плаття з дуже глибоким декольте. Наряд переливався і блищав на світлі. Дарина виглядала одночасно ніжно і спокусливо. Її волосся було розпущене і спадало на плечі.

Судячи з усього, фото було зроблено на одному з показів, в якому брала участь дівчина. Як відомо, Хлистун родом з невеликого містечка в Дніпропетровській області. Завдяки незвичайній зовнішності вона змогла пробитися в модельний бізнес і підкорила подіуми багатьох країн. Більш того, Хлистун стала першою українською моделлю, яку запросили взяти участь у показі Victoria's Secret.

З Максом Михайлюком Даша почала зустрічатися незабаром після закінчення шоу «Холостяк». Як відомо, стосунки з переможницею шоу Дашею Ульяновою у Макса не склалися. А ось з юною Дашею, схоже, все йде гладко. Парочка із задоволенням ділиться спільними знімками, багато часу проводить разом.

Раніше ми писали, що Макс Михайлюк блиснув підкачаним тілом, поділившись у себе в Instagram жарким кадром. "Холостяк" знаходиться у відмінній фізичній формі, про що не забуває нагадати своїм шанувальникам.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк поніжився в обіймах юної коханки: "Донечка?".

Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун розкрила таємницю їхнього знайомства: "саме інтригуюче...".

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