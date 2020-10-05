Молода модель Дар'я Хлистун, яка почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, розповіла про їхні стосунки

Дівчина Макса вважається популярною моделлю, яка встигла взяти участь в модних показах з топовими знаменитостями і здивувати образами в зйомках для іноземних журналів. Даша не приховує своїх нових стосунків тому нещодавно в розділі Сторі вона розповіла, як веселиться зі своїм обранцем, як живе разом з ним і скільки часу вони вже разом.

Відповідаючи на питання Даша не стала приховувати нічого, тому відповідала на питання, що цікавлять шанувальників, досить просто.

Наприклад, Хлистун відповіла, що вперше зустрілася з чоловіком вона першого червня, але ось з якого числа вони почали відносини їй відповісти складно. Також вона розповіла, що зараз вони з Максом живуть разом у Києві.

При цьому Даша відповіла на питання про минулі відносини, заявивши, що з молодою людиною, який був будинок Макса, вона розлучилася через його захоплення гітарою. Музика виявилася для нього важливішою.

Раніше також один з головних красенів країни опублікував спільне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На ньому щаслива парочка позує на дивані. Макс Михайлюк зробив селфі, коли дівчина притулилася до нього, обхопивши руками за плечі.

Варто відзначити, що зараз Макс Михайлюк досить рідко викладає в соцмережі кадри зі своєю дівчиною, в основному профілі і зовсім важко знайти їх спільні знімки. Намагаючись стримати хвилю критики, зірка ділитися фото в сторіз, де немає можливості прокоментувати. Незважаючи на це, шанувальники діляться кадрами і висловлюють свою думку на фанатських сторінках. Так і зараз деякі нарікали, що молоді люди не зовсім гармонійно виглядають разом.

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