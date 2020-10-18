Молода модель Дар'я Хлистун, яка почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, поділилася новим фото

Три роки тому Дарина опинилася в центрі уваги представників "Victoria's Secret". В результаті чого дівчина стала "ангелом" престижного бренду. А в цьому році Дарина потрапила в центр уваги користувачів соціальних мереж, почавши роман з головним героєм шоу Холостяк 10-Максом Михайлюком.

Свої стосунки Даша і Макс не приховують – майже відразу після їх початку пара розповіла відкрито в своїх Instagram-акаунтах про це. Зазначимо, бурхливі обговорення, пов'язані з Дариною часто переходять межі. Дівчина досить популярна, адже брала участь в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino, Marc Jacobs і Chloé.

Багато хейтери не можуть заспокоїтися, тому часто обговорюють зовнішність Дар'ї і критикують вибір її обранця.

Цього разу під фото обговорень було набагато менше. Струнка красуня попросила порадити їй топові фільми і серіали, а фанати не залишилися байдужі:

Хлопців, діліться що дивіться) фільми / серіали, на Ютубі що любите) потребую чогось нового»,-пише Дарина.

Ось як відповідають в мережі:

"Серіал: Як уникнути покарання за вбивство . Серіал щось, у мене немає слів ... дивлюся зараз, не ймовірна гра акторів, тримає в напрузі всі сезони . Подивіться не пошкодуєте); ти дивилася "чудова місій Мейзел" і» Абатство Даунтон«,»мільярди"? дуже круті серіали😍; серіали: "роки",» Чорне дзеркало"; Emily in Paris, хороший серіал 😉; Еліта на нетфліксі😎; серіал "Сестра Ретчед"😉; влада в нічному місті👍 🏻; Велика маленька брехня ❤».

Ми також раніше писали, що дівчина Макса вважається популярною моделлю, яка встигла взяти участь в модних показах з топовими знаменитостями і здивувати образами в зйомках для іноземних журналів. Даша не приховує своїх нових стосунків тому нещодавно в розділі Сторі вона розповіла, як веселиться зі своїм обранцем, як живе разом з ним і скільки часу вони вже разом.

Відповідаючи на питання Даша не стала приховувати нічого, тому відповідала на питання, що цікавлять шанувальників, досить просто.

Наприклад, Хлистун відповіла, що вперше зустрілася з чоловіком вона першого червня, але ось з якого числа вони почали відносини їй відповісти складно. Також вона розповіла, що зараз вони з Максом живуть разом у Києві. "Так, ми разом живемо в Києві", - підкреслює Хлистун.

При цьому Даша відповіла на питання про минулі відносини, заявивши, що з молодою людиною, який був будинок Макса, вона розлучилася через його захоплення гітарою. Музика виявилася для нього важливішою.

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