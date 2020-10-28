Хореограф Тетяна Денисова знайшла нове місце, де застосовує свої таланти, після закриття українського шоу "Танцюють всі"

40-річна колишня суддя проекту переїхала до Москви, де їй запропонували аналогічну посаду в подібному танцювальному шоу - тобто наставниці і члена журі.

Деякий час Денисова була запрошеною суддею російського шоу «Танці». Але тепер вона закріпилася тут остаточно. Так, в мережі вже з'явилися перші знімки зі зйомок проекту, де Тетяна займає суддівське місце. Сама танцівниця в одному з інтерв'ю зізналася, що з радістю прийняла пропозицію, адже для неї важливо розкривати таланти творчих людей.

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явився цікавий фотоколаж з Денисовою, де вона постала в повній "бойової розмальовці" та без макіяжу.

"Красива?", - запитують у користувачів автори поста.

Коментуючі в основному зійшлися на думці, що без гриму Денисовій краще, та й виглядає тоді молодше.

"Їх без макіяжу і не впізнаєш якщо поруч пройдуть"

"Красива і без, але не впізнала б"

"великий респект за натуральність🤝"

"Взагалі дві різні людини"

"Красива... брови б так сильно не вищипувала... а так топ"

"Без макіяжу краще... така природна і ніжна👌"

"Без макіяжу молодше"



"Далеко не кожна жінка може похвалитися такими фото! Я не маю на увазі 20-річних) Красунечка"

"ne uznat'..."

"І брови мені подобаються. Набридли ці ковбаси на обличчях жінок 😄 😄 "

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