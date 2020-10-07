Знаменитый украинский хореограф Влад Яма откровенно рассказал о своем опыте судейства на проекте «Танці з зірками»

Танцор уже четвертый сезон сидит в жюри популярного украинского танцевального проекта, а помимо него участвовал также и в других подобных шоу. За это время ему неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что с его судейством не согласны некоторые участники или зрители шоу. Яма откровенно высказался на эту тему в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Он признался, что иногда и сам задается вопросом о том, адекватно ли он оценил ту или иную пару.

«И получается что я прав. И могу обосновать каждую оценку. Согласен, немного похоже на разговор с самим собой, но просто напомню, что отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру», - подчеркнул хореограф.

Он также напомнил зрителям, что оценка танца всегда будет субъективной.

«Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников», - заметил Яма.

При этом он пообещал и дальше продолжать беспристрастно оценивать участников шоу.

«Так что планирую и дальше быть беспристрастным. Но аргументированную критику готов услышать», - подытожил артист.

Напомним, скандал Ямы из "Танців з зірками" и Леси Никитюк, танцор поразил признанием: "Я этого точно не планировал...".

Как сообщала Politeka, Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал слез, услышав вердикт врачей: "Сначала это была просто боль".

Также Politeka писала, что Влад Яма поделился откровением о знакомстве с красоткой-женой: «Понял, что хочу…».