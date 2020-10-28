Хореограф Татьяна Денисова нашла новое место, где применяет свои таланты, после закрытия украинского шоу "Танцюють всі"

40-летняя бывшая судья проекта переехала в Москву, где ей предложили аналогичную должность в подобном танцевальном шоу - то есть наставницы и члена жюри.

Некоторое время Денисова была приглашенной судьей российского шоу «Танцы». Но теперь она закрепилась здесь окончательно. Так, в сети уже появились первые снимки со съемок проекта, где Татьяна занимает судейское место. Сама танцовщица в одном из интервью призналась, что с радостью приняла предложение, ведь для нее важно раскрывать таланты творческих людей.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появился интересный фотоколлаж с Денисовой, где она предстала в полной "боевой раскраске" и без макияжа.

"Красивая?", - спрашивают у пользователей авторы поста.

Комментирующие в основном сошлись на мнении, что без грима Денисовой лучше, да и выглядит тогда моложе.

"Их без макияжа и не узнаешь если рядом пройдут"

"Красивая и без, но не узнала бы"

"большой респект за натуральность🤝"

"Вообще два разных человека"

"Красивая.. брови бы так сильно не выщипывала.. а так топ"

"Без макияжа лучше... такая естесственная и нежная👌"

"Без макияжа моложе"



"Далеко не каждая женщина может похвастаться такими фото! Я не имею в виду 20-летних) Красоточка👍🏻😘"

"ne uznat'..."

"И брови мне нравятся. Надоели эти колбасы на лицах женщин 😄😄"

Напомним, Влад Яма разоткровенничался о судействе на «Танцях з зірками»: «Мне писали, что Комаров и Никитюк танцуют…».

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