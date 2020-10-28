Популярна російська блогерка і зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва підкорила модельним талантом у відвертих нарядах

Кумир молоді відома не тільки своїми кумедними відео і появою на телебаченні, але і стильними фотосетами. Шанувальники Івлєєвої вирішили створити відео, на якому відображений процес зйомок красуні. Відповідні кадри з'явилися на одній з її фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net.

На відео показано, як блогерка позує перед камерою в різних спокусливих нарядах. На ній можна побачити міні-плаття ніжно-рожевого кольору з вирізами з боків і глибоким декольте, шкіряні штани в поєднанні з короткими блузами, що відкривають живіт, і ліфчиками і сміливий шовковий наряд з топом на тонких бретельках. Чим далі на відео, тим менше одягу залишається на красуні.

Івлєєва позує як професійна модель, демонструючи своє струнке тіло в важких позах.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз таких кадрів.

"Нереально" « "так ось навіщо тобі потрібно було позування«,» шайн моя«,» Шикарно«," хто це якщо не ікона?", "Шик», «Ай мені подобається», "Балдеж", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Івлєєва опублікувала ролик, на якому скомбінувала своє відео з уривком з легендарного фільму «Брудні танці». Івлєєва зображувала героїню фільму і разом з нею влаштувала Брудні танці прямо на підлозі.

"Який ваш улюблений фільм?",- підписала відео зірка.

Нагадавши, безсоромна Івлєєва з "Орла і Решки «влаштувала Брудні танці на підлозі:»треба з Елджеєм повторити".

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