Актриса Мер'єм Узерлі, відома за серіалом "Величне століття", здивувала шанувальників новою фотосесією

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію портретних фото. Жінка була одягнена в теплий зелений светр, який ідеально гармоніював з її зеленими очима. У себе в сторіс красуня опублікувала колаж зі своїх портретів.

Варто відзначити, що раніше Мер'єм поділилася новими фото в стрічці. Вони зібрали безліч лайків і добрих відгуків.

"З віком вона тільки молодіє", "єдина талановита і неповторна", "ви така красива","така красива і натуральна без макіяжу! Наша Хюрем!", "Найкраща", «Супер фотосесія», "Сама ніжність", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, актриса зараз знаходиться в цікавому положенні. Нещодавно Мер'єм сама зізналася, що чекає другу дитину. У актриси вже є дочка.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі захопила шанувальників карколомним виглядом без ліфчика. Актриса поділилася архівним фото, на якому постала в червоній сукні на бретельках. Вона сиділа на тумбочці і тримала в руках телефонну трубку. Одна бретелька її яскраво-червоного плаття недбало сповзла на плече, що додало особливого шарму фото.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі приспустила сукню, покрутивши апетитними формами:"занадто солодка...".

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