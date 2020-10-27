Популярна актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття" приміряла розкішний осінній образ

Як повідомляє Politeka.net, з приходом холодного сезону знаменитість вирішила утеплитися і постала перед шанувальниками в теплому домашньому вбранні. Вона виклала у себе на сторінці в соціальній мережі "Instagram" серію ніжних фотографій в темно-зеленому светрі з високим коміром, іншого одягу на ній не видно через ракурс.

Красуня позувала в кімнаті, приймаючи різні пози: то склала руки в замок, то сперлася, підперши голову, то поправила розпущене волосся, то витончено заламала кисть. На знімках крупним планом відображено від природи гарне обличчя Мер'єм Узерлі і її чарівність, яке так полюбилося її шанувальникам.

У коментарях люди з різних куточків світу об'єдналися, щоб подарувати актрисі компліменти за її зовнішній вигляд:

"Моя принцесска 💝 💝 💝 💝 💝"; "дуже красива"; "о мій Бог, така мила"; " з віком тільки молодіє!🔥 "; "Обожнюю вас"; "Єдина талановита і неповторна"; "Я закоханий в цю жінку"; "Я дивлюся на тебе і продовжую бачити Хюррем"; "ти красива, у Місяця немає шансів"; "Хюрремушка гарнішає з кожним днем!😍😍😍".

Раніше стало відомо, що Мер'єм Узерлі чекає дитину. Вона довго приховувала свою вагітність, але нещодавно розкрила, що повинна народити в січні.

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