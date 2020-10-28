Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад державних підприємств
Згідно постанові № 996, опублікованому на урядовому сайті, починаючи з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату, а не обмежену 47 тисячами гривень.
"26 жовтня відповідно до рішення Конституційного Суду України уряд... зняло обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам і членам наглядових рад підприємств державного сектора визначається в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (47 тисяч грн - Ред.)", - йдеться в повідомленні Кабміну від 26 жовтня.
Таким чином, у жовтні 2020 року і надалі розмір заробітної плати визначатиметься відповідно до умов контрактів.
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Водночас іншою постановою уряд повернув попередні обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.
Зокрема, повернуто порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати залежно від групи підприємства та виду його економічної діяльності.
Також повернуто обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання держсектора економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1 250 000 гривень.
Зазначимо, ще 23 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що його зарплата і зарплата Міністрів залишаться обмеженими до 5 середніх зарплат в Україні.
У той же час у простих українців, зарплати до до карантинного рівня поки не особливо повертаються.
Наприклад, працівники "Укрзалізниці" масово скаржаться на урізання премій, від яких значною мірою залежали їхні зарплати. Крім того, з 1 липня, частину людей перевели на 4-денний робочий тиждень. В цілому нововведення торкнулося 40-50% персоналу. І хоча у вересні оббігли повернути людей до звичайного режиму, але нічого так і не змінилося.
Нагадаємо, обмеження були встановлені 13 квітня, коли більшість депутатів проголосувала за прийняття законопроекту № 3279-Д. Згідно з ним максимальний розмір заробітних плат чиновників і суддів в період з квітня до кінця місяця, в якому закінчиться карантин, не може становити більше 47 230 грн (десяти мінімальних зарплат на 1 січня поточного року).
Нагадаємо, масштабне підвищення зарплат, від українців вирішили не приховувати.
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