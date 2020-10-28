Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад державних підприємств

Згідно постанові № 996, опублікованому на урядовому сайті, починаючи з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату, а не обмежену 47 тисячами гривень.

"26 жовтня відповідно до рішення Конституційного Суду України уряд... зняло обмеження, якими місячна винагорода і заробітна плата керівникам і членам наглядових рад підприємств державного сектора визначається в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (47 тисяч грн - Ред.)", - йдеться в повідомленні Кабміну від 26 жовтня.

Таким чином, у жовтні 2020 року і надалі розмір заробітної плати визначатиметься відповідно до умов контрактів.

Водночас іншою постановою уряд повернув попередні обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.

Зокрема, повернуто порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати залежно від групи підприємства та виду його економічної діяльності.

Також повернуто обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника суб'єкта господарювання держсектора економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1 250 000 гривень.

Зазначимо, ще 23 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що його зарплата і зарплата Міністрів залишаться обмеженими до 5 середніх зарплат в Україні.

У той же час у простих українців, зарплати до до карантинного рівня поки не особливо повертаються.

Наприклад, працівники "Укрзалізниці" масово скаржаться на урізання премій, від яких значною мірою залежали їхні зарплати. Крім того, з 1 липня, частину людей перевели на 4-денний робочий тиждень. В цілому нововведення торкнулося 40-50% персоналу. І хоча у вересні оббігли повернути людей до звичайного режиму, але нічого так і не змінилося.

Нагадаємо, обмеження були встановлені 13 квітня, коли більшість депутатів проголосувала за прийняття законопроекту № 3279-Д. Згідно з ним максимальний розмір заробітних плат чиновників і суддів в період з квітня до кінця місяця, в якому закінчиться карантин, не може становити більше 47 230 грн (десяти мінімальних зарплат на 1 січня поточного року).

Нагадаємо, масштабне підвищення зарплат, від українців вирішили не приховувати.

Як повідомляла Politeka, жорсткі штрафи загрожують українцям, які ухиляються від виплати зарплат.

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