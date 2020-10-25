Стажеры имеют право на оплату труда, если выполняют ту же работу, которую и другие сотрудники
Согласно украинскому законодательству, если во время стажировки человек работает, работодатель должен платить ему зарплату в соответствии с установленными в компании выплатами.
Как пишет gazeta.ua, адвокат Владислав Волынец уверяет, что стажеры могут претендовать на оплату труда, если подписывают с работодателем акт сдачи-приема услуг с указанием вида выполняемых работ и ее объемов. Если такой документ подписан, человек может претендовать на оплату труда. Однако в законодательстве нет порядка действий, если работодатель отказывается подписать акт.
Впрочем, как отмечает Волынец, стажера, который не подписал с компанией акт сдачи-приема услуг, можно приравнять к сотруднику фирмы, которого допустили к работе без нужного оформления. В таком случае законодательством предусмотрено наказание для работодателей в виде штрафа в 30-кратном размере минимальной зарплаты. На данный момент такой штраф составит 150 тысяч гривен.
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