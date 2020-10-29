Известная голливудская актриса Анджелина Джоли похвасталась роскошным телом без одежды

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек появилось фото звезды без одежды. Джоли стояла спиной к камере. Она была мокрой, по ее обнаженному телу сплывали капли. Также было видно, что ее кожа раскраснелась. Вероятно, Джоли перед съемкой была в сауне или горячем душе.

Судя по всему, это архивный снимок, так как у актрисы появились новые тату на спине.

Стоит отметить, что фото выглядело очень правдоподобно. Актриса выглядела просто превосходно. Она собрала волосы, в результате чего поклонники смогли рассмотреть на ее спине многочисленные татуировки. Как известно, актриса давно увлекается тату. По всему ее телу нанесены рисунки, каждый из которых несет скрытый смысл.

Известно, что татуировки на спине Джоли – это буддистская мантра на палийском языке (языке Камбоджи). Ее звезда сделала в отеле в Патум Тани, недалеко от Бангкока. Цель тату – охрана Джоли и ее сына Мэддокса от злого рока.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли сверкнула роскошным бюстом в экстремальном декольте. Звезда позировала в платье пижамного стиля с невероятно глубоким декольте. Красотка показала свой бюст во всей красе.

Напомним, что роскошная Анджелина Джоли обнажила сладкие места, вскружив голову мягкими изгибами: «твои губы такие…».

Как сообщала Politeka, роскошная Анджелина Джоли в приспущенном платье подразнила пышным бюстом: «Эффектно».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в чулках раздразнила сочными прелестями и пошалила в кровати: «Безумная женщина».