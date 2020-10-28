Відома українська актриса Ксенія Мішина, що стала головною героїнею шоу "Холостячка", заінтригувала своїх шанувальників

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram знаменитість повідомила важливу новину.

"Хочу вас заінтригувати - це моє перше побачення в проекті!

Вже на другому тижні учасники придумали безліч ідей для побачень, але я змогла вибрати тільки кілька. Я не знала, яке побачення якому учаснику належало. Довірилася інтуїції)

Як думаєте, з ким відбудеться моє перше побачення?

Можу з упевненістю сказати-воно було приголомшливим ) про таке побачення точно мріє кожна дівчинка", – написала Ксенія.

Відзначимо, що на фото Мішина сидить за столиком в ресторані, на ній – чорне коротке плаття, що відкриває спокусливі коліна знаменитості, волосся Ксенії заплетене в косу. На столику - тарілки з їжею і келих з коктейлем.

Фанати актриси почали активно коментувати публікацію своєї улюблениці, причому, більшість з них припускають, що дівчина вирушила на побачення з учасником проекту Андрієм Рибаком.

"Андрій Рибак 👦 🎣 Ну раз мова йде про інтуїцію , можливо перше сидіння відбулося з Олександром Еллертом Андрій Рибак Андрій Рибак Андрій Рибак Андрій Рибак) як на мене не один кандидат не гідний тебе! Напевно з рибалкою, хоча хотілося б, щоб з Олексієм 😍 Андрій Рибак з Андрієм Р.) або Назар) я сподіваюся вони будуть їсти, а то з минулого холостяка все хоча б нормально поїли🔥 😂 Красуня❤️😍😘 Вау!", – написали вони.

Раніше ми писали, що в серіалі "кріпосна" Ксенія Мішина зіграла головну роль в драмі — Лідію Шефер. Безжальна, жорстока поміщиця, яка ніколи не щадила кріпаків. Але мало хто знає, що після тривалих зйомок наряди залишали на тілі Холостячки синці, синці і набряки. Вага однієї сукні міг досягати 10 кг.

Заради ефектної ролі і представлення своєї героїні, актрисі навіть довелося пройти спеціальний майстер-клас по роботі з батогом.

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