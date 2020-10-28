Известная украинская актриса Ксения Мишина, ставшая главной героиней шоу "Холостячка", заинтриговала своих почитателей

Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм знаменитость сообщила важную новость.

"Хочу вас заинтриговать - это мое первое свидание в проекте!

Уже на второй неделе участники придумали множество идей для свиданий, но я смогла выбрать только несколько. Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции)

Как думаете, с кем состоится мое первое свидание?

Могу с уверенностью сказать - оно было потрясающим ) О таком свидании точно мечтает каждая девочка", – написала Ксения.

Отметим, что на фото Мишина сидит за столиком в ресторане, на ней – черное короткое платье, открывающее соблазнительные коленки знаменитости, волосы Ксении заплетены в косу. На столике – тарелки с едой и бокал с коктейлем.

Фанаты актрисы начали активно комментировать публикацию своей любимицы, причем, большинство из них предполагают, что девушка отправилась на свидание с участником проекта Андреем Рыбаком.

"Андрей Рыбак 👦🎣 Ну раз речь идёт про интуицию , возможно первое сидение состоялось с Александром Эллертом Андрей Рыбак Андрей Рыбак Андрій Рибак)Как по мне не один кандидат не достоин тебя! Наверно с Рыбаком , хотя хотелось бы , чтоб с Алексеем 😍 Андрій Рибак С Андреем Р.)или Назар) я надеюсь они будут кушать, а то с прошлого холостяка все хотя бы нормально поели🔥😂 Красуня❤️😍😘 Вау!", – написали они.

Ранее мы писали, что в сериале "Крепостная" Ксения Мишина сыграла главную роль в драме — Лидию Шефер. Безжалостная, жестокая помещица, которая никогда не щадила крепостных. Но мало кто знает, что после длительных съемок наряды оставляли на теле Холостячки синяки, кровоподтеки и отеки. Вес одного платья мог достигать 10 кг.

Ради эффектной роли и представления своей героини, актрисе даже пришлось пройти специальный мастер-класс по работе с кнутом.

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