Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася нереальними розмірами своїх форм

Дівчина прославилася шість років тому, після того як один тоді ще не популярний фотограф помітив її і відзняв для першої професійної фотосесії. Слава швидко наздогнала Квітко, яка мріє стати моделлю. Настя також співпрацювала з брендом Каньє Веста, чоловіком Кім Кардашьян, проте розірвала контракт, відмовившись худнути.

Модель запевняє, що вона не робила пластики і нескромно підкреслює, що вважає себе краще сімейства Кардашьян. Дівчина постійно знімається для чоловічих журналів і рекламує піжами, білизна і купальники, при цьому звичайні образи на фігурі Квітко виглядають не менш провокативно.

Так, на одному з фото зірка посвітила сідницями у всій красі, надівши занадто обтягуючу сукню кислотного салатового відтінку. Фанати не змогли пройти повз:

"Яка неймовірна. Ти чудова; Дай мені папайю; твоє тіло прекрасно найкрасивіше, що бачили мої очі 😍; що це за кайф!; Красиво виглядає яр, давай вище; Хай Господь милуе .....; Супер добре; торжество потворності і несмаку️️; незвичайна краса; це плаття, дитинко; це не припиняється, насолода🌹 😍 👀 🎥; ти красива, а у мене красиві змії🔥 🔥 🔥 🔥; прекрасна картинка🌹; як зелений - дорогоцінне життя».

Раніше ми також писали, що в купальнику або білизні – дівчина виглядає привабливо і зухвало, адже не приховує нічого. При цьому навіть у сукні Квітко навряд чи виглядає скромно. Шостий розмір бюста у відкритих декольте приховати не так просто.

Як видно на одному з фото, груди дівчини буквально вивалюється з її нарядів, проте модель вважає це привабливим. Тому вона повертається до камери боком, щоб показати заодно тонку талію і досить пишні стегна.

Ось що пишуть під фото ексцентричної блондинки фанати:

"Дуже мило ❤; божественне і досконале 💞; невинне обличчя @anastasiya_kvitko; все круто! 😍❤️ Така красива; гарний вигляд!!!; Які смачні Бубі; мені подобається, як сидіти, хочу обійняти тебе, любов; Just mamacita😛 😛; буйна Краса зробила жінку».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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