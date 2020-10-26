Відомій співачці Ані Лорак приписують пристрасний роман з російським виконавцем Сергієм Лазарєвим

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку однієї з численних фан-груп знаменитостей в Instagram, на фотоколажі, створеному невідомим шанувальником таланту зірок, Кароліна і Сергій стоять поряд, тісно обнявшись, причому співачка притулилася до свого передбачуваного коханця і виглядає дуже щасливою. Сергій, у свою чергу, міцно обхопив дівчину за плече, а іншою рукою підтримує за лікоть.

Зірки одягнені по-осінньому - на них джинси і куртки. Ані Лорак не втрималася і похвалилася модною сумкою від відомого бренду.

Шанувальники не пройшли повз цю роботу фан-клубу і завалили зірок компліментами і захопленнями.

"👍 👍 👍 👍 👍 😍 😍 😍Солодкі ❤ ️ я спочатку злякалася 😅 подумала, що невже, совість прокинулася і вони зізналися 😂 WOW ❤ ️ офігеть як красиво❤️ ❤ ️ ❤ ️ я теж подумала, що фото справжнє 😜 вауууу ❤ ️❤️❤️ дуже !!! Дуже подобається коли тебе ❤️❤️дуже гарно красені... І щоб та до кінця життя ти прекрасна 😍 неймовірно😍 як ти це робиш?!🔥бомбически😍 Кращі👍🔥🔥🔥💕💕💕", – пишуть вони.

Раніше ми писали, що 42-річна співачка Ані Лорак зірвала оплески змінами в зовнішності. Зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в розкішних апартаментах з новою зачіскою і в незвичайних брюках.

Так, Кароліна зі щасливою посмішкою явно кудись зібралася: на ній були шкіряні штани-кльош, чорний топ і золотиста курточка. В руках співачка тримала досить об'ємну сумку.

Багато хто звернув увагу на зачіску Лорак. Любителька прямих локонів вирішила поекспериментувати і зробила волосся хвилястими.

"Мені завжди подобалося вибирати свій шлях. Бути собою і не втрачати гідності", - підписала знімки зірка.

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