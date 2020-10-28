Відома українська співачка Ані Лорак має у власності нерухомість не тільки в рідній країні, але і в Російській Федерації

Нещодавно в Instagram знаменитості з'явилися фотографії шикарного особняка під Москвою, повідомляє Politeka.

Знаходиться "замок" в елітному селищі "Агаларов Естейт", причому по сусідству з Лорак живуть такі знаменитості, як Стас Михайлов, Настя Волочкова і письменниця Дарина Донцова.

За оцінками експертів, вартість подібної нерухомості може досягати трьох мільйонів євро, тому не дивно, що Ані Лорак невтомно гастролює по всьому світу: крім того, щоб купити такий будинок, його обслуговування теж обійдеться в копієчку.

Багато людей, які слухають Ані Лорак по радіо, напевно вигукнули " Нам так не жити!". Адже багатство обстановки і зовнішній вигляд будівлі дійсно вражають.

Будинок - триповерховий, цегляний, всередині можна бачити розкішні мармурові сходи. Пропонуємо подивитися на кадри, які Кароліна виклала на своїй сторінці в Instagram.

Раніше ми писали, що відома співачка Ані Лорак крім співу зі сцени дуже любить епатувати публіку відвертими образами і скандальними витівками. Ось і зараз зірка вразила соцмережі, виклавши новий знімок.

На фото Лорак сидить на кріслі, на ній – роскойший халат рожевого кольору, волосся ані розпущене, на обличчі посмішка, в правій руці смартфон. Виявилося, що халат – це подарунок від знаменитого Філіпа Кіркорова, з яким, як відомо, співачка водить дружбу.

"Затишного, гарного дня! Сьогодні в рожевому! Дякую @fkirkorov за чудовий подарунок!"–- підписала знімок зірка.

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