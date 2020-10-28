Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе без штанів 

Зірка похвалилася, як відпочиває в компанії своїх подруг, повідомляє Politeka.net

Так, на знімку, який знаменитість виклала в Instagram, Тетяна сидить з двома подругами прямо на підлозі, причому, на одній дівчині піжама присутня повністю, а Котова і дівчина праворуч від неї сидять без штанів. Верх піжами у співачки теж досить відвертий - прекрасно видно неприкриті високі груди дівчини.

Красуні їдять піцу, також вони п'ють вино, про це можна судити по келихах, що стоять також на підлозі.

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"🥂 🍕Середа маленька п'ятниця! Я обожнюю дівич-вечори та смачну їжу, особливо піцу, пасту, оливки, сир, артишоки та вино.. без всякого кокетства можу говорити відкрито, що всі новомодні смузі і боули не зовсім для мене ☺ ️ а що найбільше з їжі любиш ти?⠀P. S. Спонс Спонсор нашої вечірки затишні і ошатні піжами", - підписала кадр знаменитість

Всього за 40 хвилин пост зібрав понад 600 лайків і безліч коментарів. 

"Я дуже люблю смачно поїсти, найбільше це суші або роли і піца ТОВ, я шалено люблю роолли і суші😃 🤪, пря. Мням така кльова фотка вийшла 😍 😍 а піцу я теж обожнюю)) добре що вашій фігурі вони не страшні, я теж люблю піцу, але не їм, або дуже рідко... Оо, піца і суші це просто моя любов 😍 Мені дуже подобаються морепродукти, кайф прям 😻 особисто Я просто обожнюю суші, жити без них не можу 😻 Я люблю суші і роли🔥🔥🔥 просто обожнюю 😍😍😍😍😍 Я взагалі дуже люблю піцу і роли і пасту, я навіть не уявляю собі життя без цієї їжі😍😢🙌 Симпатичні дівчатка! Я обожнюю роли і піцу ) будь-яке свято без них не обходиться) суші обожнюю 🔥 🔥 піцу так собі 😉 😉 іноді поїсти можна але рідко коли її беру) Привіт коттова. Мені те-ж подобаються дівич-вечори. Ну і поїсти. Хто ж не любить. 😂", – пишуть фоловери співачки.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Котова розповіла, що думає про квіти.

"Квіти надихають...і дівчат і творців на шедеври. Мені здається саме квіти закладають в нас основи естетичного сприйняття. Їх завжди зображували на картинах і одязі, їм присвячували музику, з них створюють чудові аромати, і саме квіти колись познайомили людство з палітрою відтінків🌈",-написала вона.

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