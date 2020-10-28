Російська актриса Анастасія Макеєва випадково вибовкала таємницю народження молодшої доньки Анастасії Заворотнюк

Актриса стала гостею шоу В'ячеслава Манучарова, з яким обговорила відсутність дітей. Макєєва зізналася, що у неї немає дітей, тому що вона не може завагітніти. Більш того, жінка чотири рази робила ЕКО, але всі спроби виявилися марними. 38-річна зірка зазначила, що пробує завагітніти з 30 років.

У процесі розмови Макєєва збовтнула зайвого. Вона зазначила, що думала про досвід своєї колеги Анастасії Заворотнюк, відзначивши, що Мілу їй народила інша жінка.

"Наскільки я пам'ятаю, у Насті Заворотнюк було сурогатне материнство, але це не сильно їй допомогло. Хтось помре, але народить дитину, хтось не народить взагалі",-зазначила Макєєва.

Як відомо, незадовго до хвороби в родині Заворотнюк і фігуриста Петра Чернишова сталося поповнення. Пара представила громадськості дочку Мілу. Зірки ретельно приховували інформацію про те, що дочку народила сурогатна мати.

Однак серед колег Анастасії давно ходили ці чутки. Міла народилася, коли Насті було 48 років. Крім цього, її ніхто не бачив вагітною. Режисер Олексій Кирющенко, у якого знімалася зірка, сказав, що не бачив живота.

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