Колишній чоловік хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк хотів звести рахунки з життям, дізнавшись про її новий роман

У минулому році стало відомо, що знаменита російська актриса проходить лікування від раку мозку. Її рідні вважають за краще не ділитися подробицями про її стан, а сама вона практично не виходить на зв'язок.

Тим часом, колишня дружина російського актора Сергія Жигунова Віра Новікова в ефірі передачі "Доля людини" вирішила поділитися подробицями роману між акторами.

Свого часу Заворотнюк і Жигунов обидва зрадили своїм тодішнім подружжям, а потім пішли з сімей, щоб бути разом. У той час актриса була одружена з бізнесменом Дмитром Стрюковим і виховувала з ним двох дітей.

Коли зрада розкрилася, Новікова і Стрюков сильно зблизилися і пізніше між ними також спалахнули почуття. Однак колишня дружина Жигунова зізналася, що свого часу її партнер важко пережив зраду Заворотнюк.

"Він дуже болісно все переживав. Я ж не намагалася вставляти Сергію і Насті палиці в колеса, тобто не робила нічого, за що б мені потім стало соромно, на відміну від Дмитра. Він говорив про те, що хотів накласти на себе руки", - розповіла Новікова.

У той же час вона вважає, що Дмитро міг розповідати їй про це через домовленість зі ЗМІ.

"В якійсь мірі йому вдалося вивести мене на певні одкровення, адже коли людина в такому зізнається, хочеться її підтримати. Я, в свою чергу, теж йому говорила, що мені не хочеться прокидатися вранці. Але не можна ж так...", - заявила жінка.

Вона також зізналася, що в той період їй дуже допомогли її дочки, які оточили її теплом і турботою.

Нагадавши, екс-дружина Жигунова, яку актор проміняв на Заворотнюк, приголомшила зізнанням.

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