Російський актор Сергій Жигунов після тривалих чуток про роман з новою пасією нарешті розлучився з дружиною

Як пише Politeka.net, про це сам артист повідомив у себе в Instagram, залишивши там фото свідоцтва про розірвання шлюбу з актрисою Вірою Новіковою.

Як відомо, 57-річний Жигунов не вперше йде від дружини через інтрижки на стороні. У 2007 році він кинув Новікову заради Анастасії Заворотнюк, з якою знімався в серіалі «Моя прекрасна няня». Після розставання з актрисою Жигунов повернувся до дружини, вимоливши у неї пробачення.

Нещодавно в мережі стали з'являтися чутки про те, що Сергій зустрічається з журналісткою і піар-менеджером Вікторією Ворожбіт. Парочка навіть проводила разом карантин. Це шанувальники відстежили по їх фото. 47-річна Вікторія виявилася неймовірно сильно схожою на Заворотнюк. Схожість жінок кидається в очі.

Варто відзначити, що під останнім постом у Вікторії залишили масу приємних відгуків. Негативні коментарі жінка не залишає. За її словами, це її особиста сторінка, а не «вільна трибуна».

"Ви дуже красива, я Вами захоплююся", "Ви шикарна пара!", "Почула зараз про вас від Віри Новікової, захотілося подивитися на Вас, і...підписуюся. дуже класні фото!»,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що слідом за копією Заворотнюк у Жигунова з'явився клон, скандал: "хлопці потрапили на гроші...".

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Жигунова, яку актор проміняв на Заворотнюк, приголомшила визнанням.

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