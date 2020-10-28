Российская актриса Анастасия Макеева случайно выболтала тайну рождения младшей дочки Анастасии Заворотнюк
Актриса стала гостьей шоу Вячеслава Манучарова, с которым обсудила отсутствие детей. Макеева призналась, что у нее нет детей, потому что она не может забеременеть. Более того, женщина четыре раза делала ЭКО, но все попытки оказались бесполезными. 38-летняя звезда отметила, что пробует забеременеть с 30 лет.
В процессе разговора Макеева взболтнула лишнего. Она отметила, что думала об опыте своей коллеги Анастасии Заворотнюк, отметив, что Милу ей родила другая женщина.
«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет, но родит ребенка, кто-то не родит вообще», - отметила Макеева.
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Как известно, незадолго до болезни в семье Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышова случилось пополнение. Пара представила общественности дочку Милу. Звезды тщательно скрывали информацию о том, что дочь родила суррогатная мать.
Однако среди коллег Анастасии давно ходили эти слухи. Мила родилась, когда Насте было 48 лет. Кроме этого, ее никто не видел беременной. Режиссер Алексей Кирющенко, у которого снималась звезда, сказал, что не видел живота.
Напомним, что Заворотнюк довела бывшего мужа до крайности тайным романом, всплыли подробности: «Он хотел…».
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