Майно українців стали масово блокувати помилково

З такою ситуацією зіткнулися автомобілісти. Виявилося, що штрафи за порушення правил дорожнього руху, які були сплачені, ПРИВАТНО продовжують вважатися непогашеними, пише «Фокус».

Як пояснив Артем Коробка, заступника директора ДП "Інфотех" (офіційного постачальника програмних продуктів для МВС), справа в тому, що при перерахуванні грошей, які повинні були погасити штраф, некоректно вказують Призначення платежу.

"Звичайна історія: водій начебто заплатив у касі найближчого банку, отримав квитанцію і заспокоївся, але касир неправильно заповнив графу "Призначення платежу" — і гроші пішли в нікуди. Таких випадків, на жаль, було багато", - каже Коробка.

Він підкреслив, що в цій графі повинні бути номер і серія постанови про штраф. А деякі касири просто писали там "Штраф".

В результаті, через таку помилку страждають власники авто. Серед можливих санкцій-блокування карткових рахунків і навіть конфіскація автомобілів.

За даними Дниса Дмитров, засновника платіжно-інформаційного сервісу "Штрафи UA", протягом одного місяця в середньому 2 тис.його користувачів стикаються з неприємними наслідками боргів за простроченими штрафами.

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