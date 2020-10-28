Знаменита актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася мільйонам телеглядачів роллю Валюхи в серіалі "Свати", заінтригувала новим фото

Після неймовірного успіху серіалу багато фанатів бачать в актрисі мало не найближчу людину, пише Politeka.net, посилаючись на одну з численних фан-сторінок знаменитості в Instagram.

Ось і цього разу Тетяна сфотографувалася на вулиці. І незважаючи на зморшки, які проступають на її обличчі, її посмішка світиться щастям, а в руках Кравченко тримає три розкішні троянди.

"Розумна частка марнославства творчій людині взагалі необхідна. Вона в будь-якій професії потрібна... Йти вперед, бути кращим... 🙏 🏼 ❤ ️ ", – підписано фото.

Фанати навперебій засипали свою улюбленицю захопленими коментарями, в яких пишуть про свою любов і відданість до "Валюхи". Однак, деякі з них сумніваються, що цього разу обійшлося без спеціального гриму - Тетяна виглядає на знімку помітно постарілою.

"Здоров'я вам, щастя, довголіття і нових ролей. Радуйте нас вашою творчістю Я вас обожнюю❤️ 👍👍👍😍😍😍😍😍🙌🙌🙌 Ви простий народний артист ❤️ Моя Вам шана ❤️ ви неймовірно красиві і добрі! Здоров'я вам і радості у всьому! Люблю вас і обожнюю! 👏 👏 👏 💐 🔥 А де ж улюблені жоржини ??!😂 Так любить народ не кожного актора.і не за творчість і талант.вірніше не тільки .тут .зі мною погодяться всі.тут щось більше. Всенародна улюблениця👏 👏 👏 талантище, ваші свати це просто краще позитивне творіння. Спасибі вам і всім хто створив такий чудовий серіал. Я, вас дуже люблю!!! Улюблена актриса!!! Здоров'я вам!!! Тетяна, творчих успіхів.Ви прекрасні як я вас люблю😍 😍 😍 😍 😍. Просто від душі пишу про це. Ви чудова!!! Здоров'я Вам і всіх благ. Дорога ви наша, нехай все погане обходить вас стороною, радуйте нас своєю неперевершеною грою Ой яка краса! Тетяна Едуардівна!!! Хороша наша, улюблена актриса!!! ❤️ Щастя Вам і здоров'я!!! З нетерпінням чекаємо нових Сватів!!! 👏 👏 👏 Актриса просто від Бога!!! Це грим ? Виглядати на 75."–- написали шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Кравченко захопила видом в купальнику. Знімок з'явився в соціальній мережі "Instagram" на фан-сторінці, присвяченій артистці.

"Доброго ранку ️ ️ последние останні дні літа і відпусток. Ще трохи і відбудеться зустріч в стінах улюбленого театру", - підписано фото.

На знімку Кравченко позує на тлі водеома, видно, що вона тільки вийшла з води.

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