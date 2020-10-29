Сьогодні зіркам вдається надовго зберегти свої обличчя красивими і молодими, що не було доступно зіркам за радянських часів
Politeka.net дізнавалася, як в одному віці виглядали радянські зірки і їх сучасні ровесники. Цікавий фоторепортаж з'явився на одній з фан-сторінок в Instagram.
"Радянські зірки виглядають набагато старше... Життя змусило? Ha фото радянські і нинішні зірки в однаковому віці!",- підписана добірка.
Так, автори аккаунта вирішили порівняти 29-річних Михайла Боярського і Микиту Преснякова. Шанувальники зійшлися на тому, що Боярський виглядав навіть краще.
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"Ботокс просто не вкалували", "у той час не було уколів різних для омолодження і операції не робили", "так, вони може і виглядали старше - але, вони були в мільйон разів краще і талановитіше нинішніх зірок!", "Так прекрасно виглядають зірки радянського кіно, врахуйте, що в наш час всі відфотошоплені і відфільтровані», «тоді не знали що таке ботокс», - пишуть люди.
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