Сьогодні зіркам вдається надовго зберегти свої обличчя красивими і молодими, що не було доступно зіркам за радянських часів

Politeka.net дізнавалася, як в одному віці виглядали радянські зірки і їх сучасні ровесники. Цікавий фоторепортаж з'явився на одній з фан-сторінок в Instagram.

"Радянські зірки виглядають набагато старше... Життя змусило? Ha фото радянські і нинішні зірки в однаковому віці!",- підписана добірка.

Так, автори аккаунта вирішили порівняти 29-річних Михайла Боярського і Микиту Преснякова. Шанувальники зійшлися на тому, що Боярський виглядав навіть краще.

37-річну Марину Александрову порівняли із зіркою кіно Лією Ахеджаковою.

Маргариту Терехову порівняли із зіркою фільмів "Квартал 95" Світланою Ходченковою.

Найбільше обурень викликало порівняння Ольги Бузової з Барбарою Брильською. Фани вважають, що співачку не можна порівнювати з легендою.

А ось Олександр Абдулов в 25 років виглядав ні трохи не гірше, ніж Єгор Крід.

"Ботокс просто не вкалували", "у той час не було уколів різних для омолодження і операції не робили", "так, вони може і виглядали старше - але, вони були в мільйон разів краще і талановитіше нинішніх зірок!", "Так прекрасно виглядають зірки радянського кіно, врахуйте, що в наш час всі відфотошоплені і відфільтровані», «тоді не знали що таке ботокс», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Боярський озвучив "рецепт миру" для України і Росії: "потрібні мости".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова звела з розуму виглядом в чорній сукні:"приваблива".

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