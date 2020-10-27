Партнер Ольги Бузової у проекті "Льодовиковий період" допоміг їй стати більш впевненою

Про це в інтерв'ю журналістам зізнався особисто спортсмен Дмитро Соловйов, передає ФАН.

Після кількох випусків телеглядачі почали підозрювати, що співачка Ольга Бузова закрутила роман зі своїм партнером по шоу Дмитром, оскільки в їхніх номерах можна було побачити справжню "іскру".

"Це образ любові! Це образ відносин між чоловіком і жінкою. І дуже важливо зробити саме цю "хімію" на льоду. Все, що обговорюється: як я дивлюся, як обіймаю — це все образ, який ми разом з нею створюємо. Тому що ми показуємо не просто фігурне катання, а хочемо зробити з цього якусь історію, щоб було цікаво дивитися на відносини, а не на те, як ми відкатали, захекались, але при цьому між нами немає ніякої «хімії». Вона повинна бути обов'язково, без цього не буде серіалів, фільмів, вистав, без цього не буде життя, врешті - решт", - почав виправдовуватися спортсмен, з яким на льоду виступає Ольга Бузова.

За його словами, він налагодив контакт з популярною співачкою і вони можуть навіть жартувати один над одним.

"У нас є контакт - в хорошому сенсі. Ми намацали необхідну нитку, нам легко і просто. Спілкуємося, сміємося, можемо один над одним пожартувати. І це здорово, коли йде така робота!",- додав Дмитро у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли, Бузова розплакалася під час останнього виступу в шоу "Льодовиковий період".

Дівчина розповіла, як неспроста вибрала з партнером Дмитром Соловйовим пісню Володимира Преснякова "Там немає мене". Композиція і танець підштовхнули Ольгу до хворобливих спогадів про колишнього чоловіка, футболіста Дмитра Тарасова.

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