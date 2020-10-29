Сегодня звездам удается надолго сохранить свои лица красивыми и молодыми, что не было доступно звездам в советское время

Politeka.net узнавала, как в одном возрасте выглядели советские звезды и их современные ровесники. Интересный фоторепортаж появился на одной из фан-страниц в Инстаграм.

«Coвeтcкиe звeзды выглядят нaмнoгo cтapшe... Жизнь зacтaвилa? Ha фoтo coвeтcкиe и нынeшниe звёзды в oдинaкoвoм вoзpacтe!», - подписана подборка.

Так, авторы аккаунта решили сравнить 29-летних Михаила Боярского и Никиту Преснякова. Поклонники сошлись на том, что Боярский выглядел даже лучше.

37-летнюю Марину Александрову сравнили со звездой кино Лией Ахеджаковой.

Маргариту Терехову сравнили со звездой фильмов «Квартал 95» Светланой Ходченковой.

Больше всего возмущений вызвало сравнение Ольги Бузовой с Барбарой Брыльской. Фаны считают, что певицу нельзя сравнивать с легендой.

А вот Александр Абдулов в 25 лет выглядел ни чуть не хуже, чем Егор Крид.

«Ботокс просто не вкалывали», «В то время не было уколы разные для омоложение и операции не делали», «Да, они может и выглядели старше- но, они были в миллион раз лучше и талантливее нынешних звёзд!», «Да прекрасно выглядят звезды советского кино, учтите, что в наше время все отфотошоплены и отфильтрованы», «тогда не знали что такое ботокс», - пишут люди.

Напомним, что Боярский озвучил "рецепт мира" для Украины и России: "Нужны мосты".

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