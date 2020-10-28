У грудні поточного року українським пенсіонерам повинні перерахувати пенсії (мінімальну і максимальну)

Про це інформує Politeka, посилаючись на АіФ.

Крім того, для пенсіонерів підвищаться доплати за надстаж. Однак у відомстві попередили про те, що в деяких випадках для того, щоб пенсіонер міг отримати доплату, йому доведеться показати додаткові документи.

У Фонді відзначили, що у зв'язку з пандемією китайського вірусу, багато пенсіонерів втратили можливість особисто відвідувати чиновників для офорления документів, а в електронному вигляді не кожен здатний це зробити.

Виявляється, принести документи за пенсіонера можуть родичі або їх довірені особи.

Для цього у довіреної особи повинна бути довіреність, завірена нотаріусом. При наявності цього документа, родичі пенсіонера мають можливість або ж принести до Фонду всі необхідні документи або звернутися особисто із заявою про призначення пенсії за віком.

Раніше ми писали, що в Пенсійному фонді України розкрили інформацію, яка цікавить багатьох жителів нашої країни. Як виявилося, документально підтверджене навчання на очній формі до 1 січня 2004 року (незалежно від рівня акредитації вузу) зараховується до страхового стажу для отримання пенсії.

Згідно із Законом" про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування " говориться, що страховий стаж - це період, коли людина відносилася до застрахованих і за який щомісяця заплачені внески в розмірі не менше мінімального.

До ПФУ вираховують страховий стаж з початку 2004 року, дотримуючись інформації, взятої з системи персоніфікованого обліку внесків. А до зазначеного року-на підставі документів та порядків, що діяли до набрання чинності вказаним вище Законом.

Щоб отримати податкову знижку, потрібно надати докази того, що ви витратили гроші, скільки і коли.

Для початку важливо пам'ятати про такий момент: отримати податкову знижку можуть тільки ті українці, які офіційно отримують заробітну плату. ФОП і підприємці не можуть скористатися цією послугою.



Податкова знижка - це 18% від суми, яку заплатили. Наприклад, якщо за іпотечним кредитом сплачено 100 тисяч гривень, з яких 20 тисяч – це відсотки, тоді рахують 18% від 20 тисяч, і людина отримує 3 600 гривень.

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